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Украина может отказаться от закупок угля с оккупированного Донбасса - Кононенко

Понедельник, 19 декабря 2016, 05:07
Украина может отказаться от закупок угля с оккупированного Донбасса - Кононенко

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко считает, что Украина сегодня уже может отказаться от закупок угля с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы к тому, чтобы отказаться от закупок угля на оккупированных территориях. Сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, сегодня есть предпосылки и возможности использовать уголь, который добывается на территории Украины, в том числе, в Западной Украине", - сказал он.

Кононенко отметил, что появились дополнительные возможности по закупке угля в ЮАР.

"И сегодня есть возможности по логистике закупать уголь в КНР. Более того, разница в цене снизилась, и сейчас, я считаю, мы подошли к тому, чтобы отказаться от закупок угля с оккупированных территорий", - пояснил он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина закупает из оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КононенкоугольДонбасс
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