Глава НБУ ще не знає, як буде працювати "Приват 24"

3449 переглядів
2
Понеділок, 19 грудня 2016, 09:37

Голова Національного банку Валерія Гонтарева не змогла спрогнозувати долю системи "Приват 24" після націоналізації Приватбанку.

Про це вона сказала на брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, зараз команда НБУ та Фонду гарантування, більш ніж 100 людей працюють у Дніпрі, визначаючи власність на все програмне забезпечення.

"Я не можу вам сказати про програму "Приват 24", але якщо ви подивитесь на Ощад 24, або Райфазен 24, то програми особливо не відрізняються", – сказала Гонтарева.

Водночас вона знову підкреслила, що банк "Приват" на 100% знаходиться у власності держави, а кошти населення захищені.

Також Міністерство фінансів та Нацбанк обіцяють щоденно проводити брифінги і пояснювати поточну ситуацію.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Валентина Романенко,УП

Теми: Приват НБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Система "Приват24" належить державі – Гороховський 19 грудня 2016, 12:09
Порошенко: Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" цілісність вкладів 19 грудня 2016, 10:36
День П. Націоналізація Приватбанку – необхідна жорстокість 19 грудня 2016, 10:21
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.189.196.---dgadavin19.12.2016 11:08
100% - "Приват 24" НАЙКРАЩИЙ сервіс на ринку послуг!
А голові Нацбанку потрібно спробувати "Ощад 24", а потім коментувати!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.178.245.---polilog19.12.2016 09:56
"Ощад 24, або Райфазен 24, то програми особливо не відрізняються", - та ти в ними хочь пробувала користуватися ??? Це небо і земля !
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Кубів: Держава гарантує безперебійне функціонування "Приватбанку"
Сили АТО зазнали найважчих втрат за 5 місяців – штаб
Система "Приват24" належить державі – Гороховський
Бойовики стріляли по Світлодарській дузі з населених пунктів – Міноборони
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Чернігові

Книги

Кури, зубри, собаки, бджоли та квіти: особливі дитячі книжки 2016 року