Глава НБУ ще не знає, як буде працювати "Приват 24"

Голова Національного банку Валерія Гонтарева не змогла спрогнозувати долю системи "Приват 24" після націоналізації Приватбанку.

Про це вона сказала на брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, зараз команда НБУ та Фонду гарантування, більш ніж 100 людей працюють у Дніпрі, визначаючи власність на все програмне забезпечення.

"Я не можу вам сказати про програму "Приват 24", але якщо ви подивитесь на Ощад 24, або Райфазен 24, то програми особливо не відрізняються", – сказала Гонтарева.

Водночас вона знову підкреслила, що банк "Приват" на 100% знаходиться у власності держави, а кошти населення захищені.

Також Міністерство фінансів та Нацбанк обіцяють щоденно проводити брифінги і пояснювати поточну ситуацію.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Валентина Романенко,УП