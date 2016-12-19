Кубів розповів, скільки готівки в "Приватбанку"

2875 переглядів
0
Понеділок, 19 грудня 2016, 13:16
rbc.ua

Держава гарантує безперебійне функціонування "Приватбанку" і збереження коштів клієнтів.

Про це під час прес-конференції в Брюсселі заявив віце-прем’єр Степан Кубів.

Він зазначив, що уряд підтримав пропозиції Національного банку про перехід ПАТ Приватбанк у 100% державну власність, і це рішення підтримано міжнародними фінансовими установами

"Держава гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів клієнтів", - сказав Кубів.

Він зазначив, що картки і банкомати працюють у повному обсязі. За його даними, станом на п’ятницю вечір у банку було 7,5 млрд готівки.

Кубів також додав, що кожна фізична особа, вкладник Приватбанку, має гарантоване державою 100% повернення. Що ж стосується юридичних осіб – то перехідний період по юридичних особах буде визначено впродовж 1 дня.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Українська правда

Теми: Приват
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Приватбанк" попереджає про технічні перерви в роботі відділень 19 грудня 2016, 13:42
Система "Приват24" належить державі – Гороховський 19 грудня 2016, 12:09
Порошенко: Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" цілісність вкладів 19 грудня 2016, 10:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кучма: Представники ОРДЛО відповідальні за бої на Світлодарській дузі
Кубів розповів, скільки готівки в "Приватбанку"
Сили АТО зазнали найважчих втрат за 5 місяців – штаб
Система "Приват24" належить державі – Гороховський
Усі новини
Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта

Вчені пояснили

700 млн подарунків за ніч – як Санті вдається встигнути до кожної дитини