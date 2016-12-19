Кубів розповів, скільки готівки в "Приватбанку"

Держава гарантує безперебійне функціонування "Приватбанку" і збереження коштів клієнтів.

Про це під час прес-конференції в Брюсселі заявив віце-прем’єр Степан Кубів.

Він зазначив, що уряд підтримав пропозиції Національного банку про перехід ПАТ Приватбанк у 100% державну власність, і це рішення підтримано міжнародними фінансовими установами

"Держава гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів клієнтів", - сказав Кубів.

Він зазначив, що картки і банкомати працюють у повному обсязі. За його даними, станом на п’ятницю вечір у банку було 7,5 млрд готівки.

Кубів також додав, що кожна фізична особа, вкладник Приватбанку, має гарантоване державою 100% повернення. Що ж стосується юридичних осіб – то перехідний період по юридичних особах буде визначено впродовж 1 дня.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Українська правда