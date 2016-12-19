У Кабміні не знають про адвокатів, які "вичищають" зі ЗМІ заяви Онищенка

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Понеділок, 19 грудня 2016, 14:10

Секретаріат Кабінету міністрів стверджує, що не знає про співпрацю уряду України з британською адвокатською компанією Atkins Thomson, яка вимагала від ЗМІ не публікувати заяви депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Доступу до правди".

У запиті було прохання повідомити, чи співпрацює уряд з цими адвокатами, на якій підставі, скільки це коштує і хто це оплачує.

"Запитувана вами інформація в Секретаріаті Кабінету міністрів відсутня", – йдеться у відповіді.

Раніше іноземний журналіст Максим Такер заявив, що адвокати Порошенка нібито пригрозили судитися з британськими ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп парламентарів в інтересах президента України.

У відповідь в Адміністрації президента "Українській правді" повідомили, що компанія Atkins Thomson "захищає інтереси України".

У той же день схожого листа від британських адвокатів отримала "Українська правда". У ньому, крім вимоги не поширювати заяви Онищенка, йшлося також, що Atkins Thomson діє в інтересах Блоку Петра Порошенка, його лідерів і уряду України.

Олег Шанковський, УП

Теми: Онищенко Кабінет міністрів ЗМІ
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