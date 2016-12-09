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Журналіст: у Порошенка грозять британським ЗМІ позовами через Онищенка

П'ятниця, 9 грудня 2016, 11:52

Журналіст Максим Такер стверджує, що адвокати президента Петра Порошенка пригрозили подати позов проти британських ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп депутатів Ради в інтересах президента.

Про це він написав у своєму твіттері.

"Щойно отримав листа від адвокатів Порошенка з погрозою подати позов проти британських ЗМІ, які поширюють заяви Онищенка про те, що він підкуповував народних депутатів. Що Порошенко підкуповував народних депутатів", – написав він.

"Українська правда" звернулася до Такера з проханням показати цього листа і очікує відповіді. Також УП звернулася за коментарем до Адміністрації президента.

Такер публікується на BBC та низці інших видань як фрилансер.

Як відомо, перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоОнищенкопідкупЗМІ
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