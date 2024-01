Журналіст: у Порошенка грозять британським ЗМІ позовами через Онищенка

Журналіст Максим Такер стверджує, що адвокати президента Петра Порошенка пригрозили подати позов проти британських ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп депутатів Ради в інтересах президента.

Про це він написав у своєму твіттері.

"Щойно отримав листа від адвокатів Порошенка з погрозою подати позов проти британських ЗМІ, які поширюють заяви Онищенка про те, що він підкуповував народних депутатів. Що Порошенко підкуповував народних депутатів", – написав він.

Just got letter from Poroshenko lawyers threatening to sue UK media repeating Onischenko claim he bribed MPs. That Poroshenko bribed MPs.