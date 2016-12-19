Онищенко заявив, що ФБР перевірило його на детекторі брехні

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Понеділок, 19 грудня 2016, 16:32

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявив, що Федеральне бюро розслідувань США перевірило його на детекторі брехні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Агенти ФБР перевірили мене на поліграфі. Чи готовий Порошенко також пройти тест на детекторі брехні?" – написав він.

Онищенко також опублікував дві фотографії і короткий відео цього процесу. На відео люди не розмовляють.

"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.

Як відомо, перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.

В Україні Онищенко переслідується за підозрою в масштабній корупції в газовій сфері.

Олег Шанковський, УП

Теми: Онищенко США допит
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.253.---Evgeniy Stolyarenko19.12.2016 17:48
Евгений Буравлев:
ДЕТЕКТОР БРЕХНІ: відповідь на актуальне питання, а хто бреше?
да не факт, что если Сытника на детекторе поспрашивать, то не окажется, что Онищенко просто выпустили из страны)
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IP: 46.119.253.---Evgeniy Stolyarenko19.12.2016 17:46
нонсенс) теперь УП будет вместо НАБУ проводить допросы их фигурантов? Всё делается НАБУ, только бы не получить подтверждения компромата Онищенко.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев19.12.2016 17:44
ДЕТЕКТОР БРЕХНІ: відповідь на актуальне питання, а хто бреше?
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