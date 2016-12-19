Онищенко заявив, що ФБР перевірило його на детекторі брехні
Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявив, що Федеральне бюро розслідувань США перевірило його на детекторі брехні.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Агенти ФБР перевірили мене на поліграфі. Чи готовий Порошенко також пройти тест на детекторі брехні?" – написав він.
Онищенко також опублікував дві фотографії і короткий відео цього процесу. На відео люди не розмовляють.
"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.
Як відомо, перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.
Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.
В Україні Онищенко переслідується за підозрою в масштабній корупції в газовій сфері.
Олег Шанковський, УП
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