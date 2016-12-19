Онищенко заявил, что ФБР проверило его на детекторе лжи

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Понедельник, 19 декабря 2016, 16:32

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявил, что Федеральное бюро расследований США проверило его на детекторе лжи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Агенти ФБР проверили меня на полиграфе. Готов ли Порошенко также пройти тест на детекторе лжи?" – написал он.

 

Онищенко также опубликовал две фотографии и короткое видео этого процесса. На видео люди не разговаривают.

"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.

Как известно, находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

В Украине Онищенко преследуется по подозрению в масштабной коррупции в газовой сфере.

Олег Шанковский, УП

Темы: Онищенко США допрос
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Комментарии — 4
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IP: 93.74.55.---ЦЮК19.12.2016 18:11
"Агенти ФБР перевірили мене на поліграфі. Чи готовий Порошенко також пройти тест на детекторі брехні?" – написав Онищенко.
Підстав для перевірки на поліграфі вистачать на всю верхівку і не-верхівку української влади.
Біда в тому, що нікого із державного чиновництва не заставиш це зробити, а добровільно вони не це не підуть (Приклад тому заступник голови ЦВКМагера ). І закону не приймуть про обов'язковість здійснення цієї процедури держслужбовцями.
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IP: 46.119.253.---Evgeniy Stolyarenko19.12.2016 17:48
Евгений Буравлев:
ДЕТЕКТОР БРЕХНІ: відповідь на актуальне питання, а хто бреше?
да не факт, что если Сытника на детекторе поспрашивать, то не окажется, что Онищенко просто выпустили из страны)
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IP: 46.119.253.---Evgeniy Stolyarenko19.12.2016 17:46
нонсенс) теперь УП будет вместо НАБУ проводить допросы их фигурантов? Всё делается НАБУ, только бы не получить подтверждения компромата Онищенко.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев19.12.2016 17:44
ДЕТЕКТОР БРЕХНІ: відповідь на актуальне питання, а хто бреше?
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