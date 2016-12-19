Бойовики, утікаючи під Світлодарськом, кинули російські документи

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Понеділок, 19 грудня 2016, 18:57

Один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.

Про це "Українській правді" повідомив прес-офіцер підрозділу, що стоїть на позиціях в районі дуги.

"Під час учорашніх подій у нас є один зниклий без вісти", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що внаслідок відбиття атаки бойовиків, бійці сил АТО зайняли їхні позиції і закріпились там.

"Йдеться не про кілометри, а про кілька сотень метрів", - уточнив він.

За словами прес-офіцера, на позиціях бойовиків були знайдені документи, які належали як мешканцям Донецької і Луганської областей, так були і документи з ростовською пропискою. "Тобто є свідчення присутності тут російських військових", - додав прес-офіцер.

Крім того, він зазначив, що на позиціях досі тривають обстріли.

"Артилерія продовжує обстрілювати наші позиції. Сьогодні вдень близько першої години вони обстрілювали наші позиції  із САУ – 152 мм. Обстріли тривають і зараз", - зазначив він.

Водночас він не зміг поки підтвердити інформацію, поширену у мережах про нібито затримання полоненого бойовика.

Як відомо, минулої доби бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі. Метою їх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно.

В результаті атак бойовиків у неділю загинули 5 бійців, 16 військових отримали ушкодження.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас АТО
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IP: 93.185.23.---ByPasser19.12.2016 20:43
Для ботов: боец обязательно при себе должен иметь УЛ.Наемники воюют с паспортами, кадровики -- с УЛ военнослужащего и личным номером-медальоном.Сколько вас из Ольгино.Сидите на своих сайтах,пойте хвалу ВВХ.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 20:37
Опаньки, ну вот и подтвердили, кто наступал. Ну-ну, напали на окраинских карателей оказывается. А они такие доблестные отвоевали позиции.
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 20:21
David Gozman:
Еще справку от участкового врача о сдаче анализов на любовь к соотечественникам!
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 20:12
David Gozman:
Еще справку от участкового врача о сдаче анализов на любовь к соотечественникам!
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 20:08
Ну да, ну да! Когда идут в бой, обязательно берут все свои документы! Паспорт, удостоверение личности, банковские карты, больничную карту из районной поликлиники и пропуск на завод! А как же? Вдруг, в бой не пустяь без документов!?
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