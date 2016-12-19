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Боевики, убегая под Светлодарском, в спешке забыли российские документы

Понедельник, 19 декабря 2016, 17:57

Один украинский боец в результате боев на Светлодарской дуге в воскресенье пропал без вести, на оставленных боевиками позициях были найдены документы граждан России.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер подразделения, которое  стоит на позициях в районе дуги.

"Во время вчерашних событий у нас есть один пропавший без вести", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в результате отражения атаки боевиков, бойцы сил АТО заняли их позиции и закрепились там.

"Речь идет не о километрах, а о нескольких сотнях метров", - уточнил он.

По словам пресс-офицера, на позициях боевиков были найдены документы, которые принадлежали как жителям Донецкой и Луганской областей, так были и документы с ростовской пропиской. "То есть свидетельства присутствия здесь русских военных", - добавил пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что на позициях до сих пор продолжаются обстрелы.

"Артиллерия продолжает обстреливать наши позиции. Сегодня днем около часа они обстреливали наши позиции из САУ снарядами 152 мм. Обстрелы продолжаются и сейчас", - отметил он.

Он не смог пока подтвердить информацию, распространенную в сетях о якобы задержании пленного боевика.

Как известно, за минувшие сутки боевики атаковали позиции ВСУ на Светлодарск дуге. Целью их действий было продвижение в сторону р. п. Луганское Донецкой области и захват стратегически важных объектов.

Они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения.

В результате атак боевиков в воскресенье погибли 5 бойцов, 16 военных получили повреждения.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДонбассАТО
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