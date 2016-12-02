ГПУ: справа Єфремова буде в суді на початку наступного року

00
0
П'ятниця, 2 грудня 2016, 06:56

Розгляд у суді справи за обвинуваченням голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова відбудеться на початку наступного року.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"Єфремов, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність ... Справа йде до суду на початку наступного року. Упевнений, що суд дасть справедливу оцінку тому, хто відкрив двері війни", - сказав Луценко.

Генпрокурор нагадав, що Єфремов кілька місяців перебуває в СІЗО.

"Буквально в найближчі тижні йому передадуть матеріали для ознайомлення, відразу після завершення цього процесу справа піде в суд", - додав Луценко.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Єфремов підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Теми: Єфремов Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Новий рік Єфремов зустрічатиме за ґратами 24 листопада 2016, 22:05
Єфремов відмовився від своїх адвокатів 24 листопада 2016, 21:42
Чоловік Королевської просить суд віддати йому Єфремова на поруки 24 листопада 2016, 14:53
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У члена громадської ради при НАБУ проходять обшуки
Луценко: НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького
Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
Усі новини
Уривок із книги

Сповідь українського політтехнолога

Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний