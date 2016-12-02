Навчання на Херсонщині тривають, запуску ракет поки немає – ПС ЗСУ

00
0
П'ятниця, 2 грудня 2016, 10:48

У п'ятницю в Херсонській області тривають навчання Повітряних сил Збройних сил України, однак запусків ракет поки немає.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило.

"Згідно з планом проведення навчань, у нас сьогодні резервний день. запуску ракет немає. Самі навчання почалися ще 28 листопада, підрозділи прийшли (на місце), розгорнулися, почали виконувати завдання", - розповів Юрчило.

"За планом стрільби були вчора. Сьогодні резервний день. Навчання тривають, завдання виконуються. Запуску ракет поки що немає", – додав він.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України. Відповідне сповіщення отримали також і міжнародні авіаперевізники.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

До вечора в Міноборони України заявили про успішне завершення першого дня проведених навчань з виконання практичних пусків зенітних керованих ракет і що в п'ятницю вони будуть продовжені в повному обсязі.

За результатами першого дня було успішно здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей.

Теми: армія Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна не битиме по Криму – Полторак 1 грудня 2016, 16:22
Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ 1 грудня 2016, 14:45
Росія готує ротацію на півночі Криму – прикордонники 1 грудня 2016, 14:00
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна завершила навчальні ракетні стрільби на півдні – Генштаб
На Луганщині загинув український військовий
СБУ завела справу на Охлобистіна за статтею тероризм
У члена громадської ради при НАБУ проходять обшуки
Усі новини
Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний

Подорожі

Де їсти, пити і розважатися в Варшаві