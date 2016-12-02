Яроша досі не допитали у справах Євромайдану – Горбатюк

Екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош досі не був допитаний у справах, які стосуються подій під час Революції Гідності.

Про це в ефірі 112 телеканалу повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"На сьогоднішній день Ярош не допитаний (у справах, що стосуються подій Євромадану), хоча викликався. І зараз у нас є домовленість, що він буде на допиті", - зазначив він.

"Це один із недоліків слідства. Ми в першу чергу зосереджувалися на розслідуванні безпосередньо злочинів і тих осіб, які були свідками найбільш резонансних і тяжких злочинів – вбивств, побиттів тощо. Хоча, звісно, допит Яроша є важливим", - додав Горбатюк.

Окрім того, начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ розповів про те, з якої зброї були вбиті мітингувальники. За його словами, лише двоє з них були застрелені зі снайперської гвинтівки.

"Нігоян був убитий мисливським набоєм. Жизнєвський та Нігоян були вбиті кулями, які використовує лише МВС (для примусової зупинки транспортних засобів), таких куль немає у вільному продажі, їх поставляють правоохоронним органам", - зазначив Горбатюк.

"Протестувальників, яких вбили до 20 лютого – це були мисливські набої, а 20 лютого вбивства здійснювалися із застосуванням нарізної вогнепальної зброї - автоматів Калашнікова, кулі виявлені 7,62 на 39. Також є двоє вбитих кулями калібру, які підходять саме до снайперської гвинтівки", - додав він.

Раніше Ярош підтверджував, що зустрічався з колишнім президентом Віктором Януковичем 20 лютого.

П'ятеро колишніх співробітників "Беркуту" обвинувачуються у розстрілі учасників акцій протесту на Майдані.

Українська правда