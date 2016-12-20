На КПВВ Марїнка затримано автобус, що віз зброю до Києва

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Вівторок, 20 грудня 2016, 05:27

У Донецькій області на КПВВ Мар'їнка правоохоронцями затримано мікроавтобус зі зброєю і боєприпасами, що прямував до Києва.

Про це повідомляє Мар'їнське відділення Волноваського відділу поліції.

"На КПВВ Мар'їнка поліцейськими було вилучено 5 рушниць, 2 мисливських ножа і майже 400 патронів різного калібру. Водій мікроавтобуса віз зброю до Києва", - йдеться в повідомленні.

За кермом мікроавтобуса був 52-річний житель Луганська, який пояснив, що везе рушниці товаришеві, який і є власником.

 
dn.npu.gov.ua
 

Наразі заборонені предмети вилучені. Проводиться перевірка.

Теми: Донбас поліція зброя
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