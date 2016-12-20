"Антонов" презентував новий літак

Державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D.

При урочистому викочуванні з ангару був присутній і президент Петро Порошенко.

Об водило першого дослідного зразка, літака-демонстратора АН-132D за традицією розбили пляшку шампанського.

"Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака", – заявив президент.



АН-132D побудували за півтора року.

Він може підіймати в небо 9,2 тонни вантажу. Літак має розмах крил 29,2 м при довжині 24,5 метра й висоті 8,8 метра.

АН-132D "Антонов"

Крім України у створенні вантажного АН-132D брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

Президент подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації цього проекту.

Співпраця між Україною і Саудівською Аравією має величезний потенціал. Створення нового літака - перший і важливий крок — Петро Порошенко (@poroshenko) December 20, 2016

За словами президента, АН-132D продовжує славетну лінійку українських авіатранспортників, серед яких відомі літаки "Антей", "Руслан" та "Мрія".

Важливо, що в умовах російської агресії антонівці та українська влада знаходять нові перспективні ринки — Петро Порошенко (@poroshenko) December 20, 2016

Порошенко заявив, що потреба в літаках такого типу до 2035 року – близько 290 одиниць.

Президент також вручив шеврони пілотам літака.

Командир екіпажу – заслужений льотчик-випробовувач Олексій Круц, другий пілот – генерал-майор у відставці, льотчик випробувач Мухамед Аяш, інженер випробувач Володимир Нестеренко.

Раніше повідомлялося, що АН–132 – це вдосконалена версія АН-32, при спорудженні якої вирішили відмовитися від усіх російських складових.

Олена Рощенко, УП