За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб

2389 переглядів
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 13:00

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 9 отримали поранення, 8 – контузію.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, дев'ятеро – отримали поранення. Ще восьмеро українських захисників отримали контузію в результаті активних бойових дій на Світлодарській дузі", – повідомив полковник.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони 20 грудня 2016, 12:22
АТО: Під вогонь артилерії потрапили Широкине, Водяне і Луганське 20 грудня 2016, 07:28
Бойовики, утікаючи під Світлодарськом, кинули російські документи 19 грудня 2016, 18:57
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб
За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони
Усі новини
Відео

Український монтажер поєднав в одне відео 200 стрічок, якими запам'ятається 2016 рік

Сни

Школа, падіння, секс: опитування виявило найпоширеніші сни