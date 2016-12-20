За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 9 ранены, 8 контужены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 9 получили ранения, 8 – контузию.



Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, девять получили ранения. Еще восемь украинских защитников получили контузию в результате активных боевых действий на Светлодарской дуге", – сообщил полковник.



Украинская правда