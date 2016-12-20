За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 9 отримали поранення, 8 – контузію.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, дев'ятеро – отримали поранення. Ще восьмеро українських захисників отримали контузію в результаті активних бойових дій на Світлодарській дузі", – повідомив полковник.

Українська правда