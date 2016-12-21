Засідання бюджетного комітету так і не почалося

Бюджетний комітет Верховної Ради, де мали розглянути поправки до державного бюджету на 2017 рік, так і не розпочався.

Про це УП повідомив член комітету, народний депутат з фракції "Самопоміч" Ярослав Маркевич.

Засідання комітету мало відбутися у перерві з 23.00 до 00.00.

"Нічого не було, комітет так і не розпочався", - сказав він.

Як передає кореспондент Економічної правди, депутати почали повертатися до будівлі Ради через початок голосувань у стосовно податкових змін.

Наразі планується провести засідання комітету у будівлі парламенту.