Засідання бюджетного комітету так і не почалося

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Середа, 21 грудня 2016, 01:20

Бюджетний комітет Верховної Ради, де мали розглянути поправки до державного бюджету на 2017 рік, так і не розпочався.

Про це УП повідомив член комітету, народний депутат з фракції "Самопоміч" Ярослав Маркевич.

Засідання комітету мало відбутися у перерві з 23.00 до 00.00.

"Нічого не було, комітет так і не розпочався", - сказав він.

Як передає кореспондент Економічної правди, депутати почали повертатися до будівлі Ради через початок голосувань у  стосовно податкових змін.

Наразі планується провести засідання комітету у будівлі парламенту.

Теми: Верховна Рада
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