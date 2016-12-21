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Заседание бюджетного комитета так и не началось

Среда, 21 декабря 2016, 00:20

Бюджетный комитет Верховной Рады, где должны были рассмотреть поправки в государственный бюджет на 2017 год, так и не начался.

Об этом УП сообщил член комитета, народный депутат из фракции "Самопомощь" Ярослав Маркевич.

Заседание комитета должно было состояться в перерыве с 23.00 до 00.00.

"Ничего не было, комитет так и не начался", - сказал он.

Как передает корреспондент Экономической правды, депутаты начали возвращаться в здание Рады из-за начала голосований по поводу налоговых изменений.

Сейчас планируется провести заседание комитета в здании парламента.

Темы: Верховная Рада
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