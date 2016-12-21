Лідер республіканців у Сенаті проти створення комітету з розслідування кібератак

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Середа, 21 грудня 2016, 06:57

У США високопоставлений сенатор-республіканець Мітч Макконнелл виступає проти створення спеціального конгресового комітету для розслідування підозр про вчинення російських кібератак під час президентської кампанії в США.

Про це він заявив по телебаченню в своєму рідному штаті Кентуккі, передає "Радіо Свобода".

"Це серйозне питання, але воно не потребує створення комітету. Ми уже маємо комітет, який робить це", - зазначив Макконнелл.

Як лідер республіканської більшості, Макконел має широкі повноваження щодо контролю порядку денного Сенату.

Поки точно невідомо, скільки саме сенаторів-республіканців підтримують пропозицію Макконелла.

Раніше впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн запропонував сформувати об'єднаний комітет з числа законодавців з розслідування можливого втручання хакерів Росії в виборчу кампанію в США.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

Теми: США
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