Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маккейн: розслідувати атаки хакерів РФ повинен комітет законодавців

Понеділок, 19 грудня 2016, 03:38

Впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн запропонував сформувати об'єднаний комітет з числа законодавців з розслідування можливого втручання хакерів Росії в виборчу кампанію в США.

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN 18 грудня, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що в спеціальний комітет повинні увійти члени від обох законодавчих органів - Палати представників і Сенату.

На думку Маккейна, деякі уточнення щодо можливого злому вимагають ретельного вивчення.

"Це серйозна справа", - сказав він.

Маккейн є головою сенатського комітету з питань збройних сил, який, як очікується, почне в січні розслідування масштабів втручання російських хакерів. Крім того, розслідування буде проводити комітет Сенату з розвідки і у закордонних справах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: