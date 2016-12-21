Після ударної ночі у Раді засідання Кабміну перенесли
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проведе засідання Кабінету міністрів 21 грудня о 14:30.
Про перенесення часу зібрання повідомляє урядовий портал.
Раніше засідання Кабміну планували розпочати об 11 ранку.
Близько 5 ранку середи, після 19 годин роботи, народні депутати ухвалили проект державного бюджету на 2017 рік.
Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та вцілому закон, який передбачає створення Фінансової поліції та єдиного реєстру ПДВ.
Крім того, парламент звільнив від оподаткування до 2025 року суб'єкти літакобудування.
Олена Рощенко, УП
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