Після ударної ночі у Раді засідання Кабміну перенесли

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Середа, 21 грудня 2016, 08:50

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проведе засідання Кабінету міністрів 21 грудня о 14:30.

Про перенесення часу зібрання повідомляє урядовий портал.

Раніше засідання Кабміну планували розпочати об 11 ранку.

Близько 5 ранку середи, після 19 годин роботи, народні депутати ухвалили проект державного бюджету на 2017 рік.

Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та вцілому закон, який передбачає створення Фінансової поліції та єдиного реєстру ПДВ.

Крім того, парламент звільнив від оподаткування до 2025 року суб'єкти літакобудування.

Олена Рощенко, УП

Теми: Кабінет міністрів
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