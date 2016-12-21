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После ударной ночи в Раде заседание Кабмина перенесли

Среда, 21 декабря 2016, 07:50

Премьер-министр Владимир Гройсман проведет заседание Кабинета министров 21 декабря в 14:30.

О переносе времени собрания сообщает правительственный портал.

Ранее заседание Кабмина планировали начать в 11 утра.

Около 5 утра в среду, после 19 часов работы, народные депутаты приняли проект государственного бюджета на 2017 год.

Гройсман присутствовал при этом и в выступлении даже посоветовал нардепам лучше изучить регламент Верховной Рады. Он заверил, что формирование бюджета-2017 было честным.

Также Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.

Кроме того, парламент освободил от налогообложения до 2025 года субъекты самолетостроения.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министров
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