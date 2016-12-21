Бюджет-2017 значно кращий, ніж цьогорічний – Рева

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Середа, 21 грудня 2016, 14:58

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що прийнятий Верховною Радою держбюджет на 2017 рік є значно кращим, ніж попередній.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання Кабміну.

"Якщо говорити про оцей бюджет, то якісно він набагато кращий, ніж бюджет 2016 року. … За цим бюджетом країна буде не просто жити, вона буде розвиватися", – сказав він.

Рева додав, що у документі передбачене стовідсоткове покриття всіх соціальних програм його відомства.

"Тобто всі програми адресних державних допомог, фінансування передбачене у 100%-му розмірі, дотація Пенсійного фонду з бюджету передбачена у розмірі 142 млрд гривень. За рахунок зростання фонду оплати праці приблизно 143 млрд повинні надійти до Пенсійного фонду як від сплати Єдиного соціального внеску. Для порівняння, у 2016 році повинно надійти лише 112 млрд, тобто (надійде) майже на 31 млрд більше", – заявив міністр.

Крім того, за його словами, більше коштів передбачено на фінансування соціальних видатків Мінфіну, зокрема – адресні державні допомоги та субсидії.

Як відомо, Верховна Рада прийняла держбюджет на 2017 рік майже о 5 ранку середи.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 669,409 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 51,989 млрд гривень.

Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 735,378 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 55,015 млрд гривень.

Теми: бюджет соцвиплати Мінсоцполітики
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