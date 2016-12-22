На держсекретаря Мінекології подались фігуранти корупційних скандалів

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Четвер, 22 грудня 2016, 13:22

У списку кандидатів на посаду Державного секретаря Міністерства екології опинилися фігуранти корупційних скандалів.

Про це свідчать результати моніторингової місії ДоброЧесно спільного проекту Реанімаційного пакету реформ та "Наших грошей".

Загалом на посаду держсекретаря претендують 18 осіб. Серед них є колишній заступник голови Київської ОДА Віри Ульянченко Віктор Вакараш. Фігурант скандалу зі зміною цільового призначення 97 гектарів землі в Макарівському районі. Після втручання прокуратури Віра Ульянченко рішення Вакараша скасувала.

Також у списку претендентів – Ігор Артеменко, котрий у 2011-2012 роках був помічником міністра юстиції Олександра Лавриновича. Співзасновник ГО "Українська асоціація прокурорів" (серед засновників ГО, зокрема, Віктор Шокін). Ця ГО під керівництвом екс-заступника Генпрокурора Олександра Шинальського опинилася у центрі скандалу у 2009 – група депутатів оприлюднила інфо, що "Асоціація" звернулася до бізнес–структур з пропозиціями перерахувати їм гроші.

Серед скандальних імен там також фігурує Олександр Лавринчук, який раніше обіймав посаду голови Державної продовольчо-зернової корпорації України. За інформацією ЗМІ пов’язаний з оборудкою із закупівлі 120 комбайнів за завищеними цінами. Крім того, Лавринчук був втягнутий в скандал, пов'язаний із продажем недоторканного запасу Аграрного фонду - близько 1 млн тонн продзерна.

Тоді повідомлялося, що велика частина недоторканного запасу продовольчого зерна фонду була продана трейдерам за заниженими цінами.

Раніше конкурсна комісія не змогла обрати держсекретаря Мінекології.

За результатами перших двох етапів конкурсу у фінал не вийшов жоден кандидат з 17, які були допущенні до участі, оскільки під час вирішення ситуаційних завдань ніхто не набрав необхідної мінімальної кількості балів.

Українська правда

Теми: екологія
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