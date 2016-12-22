На госсекретаря Минэкологии претендуют фигуранты коррупционных скандалов

В списке кандидатов на должность государственного секретаря Министерства экологии оказались фигуранты коррупционных скандалов.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинговой миссии Добропорядочно совместного проекта Реанимационного пакета реформ и "Наших денег".

Всего на пост госсекретаря претендуют 18 человек. Среди них - бывший заместитель председателя Киевской ОГА Веры Ульянченко Виктор Вакараш. Фигурант скандала со сменой целевого назначения 97 гектаров земли в Макаровском районе. После вмешательства прокуратуры Вера Ульянченко решение Вакараша отменила.

Также в списке претендентов – Игорь Артеменко, который в 2011-2012 годах был помощником министра юстиции Александра Лавриновича. Соучредитель ГО "Украинская ассоциация прокуроров" (среди учредителей ГО, в частности, Виктор Шокин). Эта ГО под руководством экс-заместителя Генпрокурора Александра Шинальского оказалась в центре скандала в 2009 – группа депутатов обнародовала инфо, что "Ассоциация" обратилась к бизнес–структурам с предложениями перечислить им деньги.

Среди скандальных имен там также фигурирует Александр Лавринчук, который ранее занимал должность председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. По информации СМИ связан со оборудкой по закупке 120 комбайнов по завышенным ценам. Кроме того, Лавринчук был втянут в скандал, связанный с продажей неприкосновенного запаса Аграрного фонда - около 1 млн тонн продзерна. Тогда сообщалось, что большая часть неприкосновенного запаса продовольственного зерна фонда была продана трейдерам по заниженным ценам.

Ранее конкурсная комиссия не смогла избрать госсекретаря Минэкологии.

По результатам первых двух этапов конкурса в финал не вышел ни один кандидат из 17, которые были допущены к участию, поскольку во время решения ситуационных задач никто не набрал необходимого минимального количества баллов.

Украинская правда