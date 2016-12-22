Путін заявив, що Росія сильніша за будь-якого агресора

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Четвер, 22 грудня 2016, 16:19

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішня Росія сильніша за будь-якого потенційного агресора.

Про це він сказав у четвер на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії, передає "Радіо Свобода".

"Нам ще багато належить зробити, водночас вже сьогодні з урахуванням дуже багатьох чинників, включаючи не тільки військові (фактори – ред.), але й історію нашу, географію, внутрішній стан російського суспільства, можна з упевненістю сказати: на сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора", – сказав Путін і повторив – "За будь-якого".

Водночас, як заявив російський президент і головнокомандувач, армія країни має бути напоготові.

"Якщо ми дозволимо собі хоча б на хвилину розслабитися, допустити хоча б один збій в модернізації армії і флоту, в підготовці військ, ситуація може дуже швидко змінитися. З урахуванням швидкості подій, що відбуваються в світі, ми навіть не встигнемо помітити", – сказав Путін.

За його словами, Росія має "ретельно відслідковувати будь-які зміни в балансі сил і у військово-політичній ситуації в світі, особливо уздовж кордонів Росії".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді заявив, що російські військові "успішно продемонстрували" свої можливості в Сирії з вересня 2015 року в ході повітряної кампанії з підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

"Військові протестували 162 види сучасних озброєнь під час військової кампанії в Сирії", – заявив він.

Раніше офіційна Москва заявила, що розміщення систем ПРО у Європі з боку США і НАТО загрожує безпеці Росії. Вашингтон такі заяви спростував.

Напруженість у відносинах між Кремлем і Заходом зросла після анексії Росією українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, що призвело до бойових дій на сході України й окупації частини території держави бойовиками та найманцями з РФ.

Теми: Росія Путін армія
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Коментарі — 7
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IP: 88.113.248.---David Gozman22.12.2016 21:37
При всех трудностя в России на сегодняшний день, ни Путин ни вся Россия, никогда никому дырки не шлифовали своими языками, в отличие от вас! Обамка просто счастлив уходя из Белого дома с зеркально вылизаной дыркой, которую вы довели до совершенства! Трамп вам скоро скажет спасибо за ваши труды! Готовьтесь!
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IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:36
Сказати по іншому про Росію, це означало би сказати правду, на що він, Путін, за станом свого інтелекту, не здатний.
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IP: 176.38.66.---vitdeputat22.12.2016 17:45
Ну если че, Путин всегда покоптит небо своим авианосцем "Кузей"
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IP: 195.138.81.---Kotia22.12.2016 17:17
Тут із пуйлом не можна не погодитись - РОСІЯ Є НАЙСИЛЬНІШИМ АГРЕСОРОМ У СВІТІ
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:47
Офицер США: вооружение Путина – ржавое корыто.
Гарри Табах заявил, что Кремль надеется на то, что Трамп развалит Штаты
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