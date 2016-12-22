Путін заявив, що Росія сильніша за будь-якого агресора

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішня Росія сильніша за будь-якого потенційного агресора.

Про це він сказав у четвер на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії, передає "Радіо Свобода".

"Нам ще багато належить зробити, водночас вже сьогодні з урахуванням дуже багатьох чинників, включаючи не тільки військові (фактори – ред.), але й історію нашу, географію, внутрішній стан російського суспільства, можна з упевненістю сказати: на сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора", – сказав Путін і повторив – "За будь-якого".

Водночас, як заявив російський президент і головнокомандувач, армія країни має бути напоготові.

"Якщо ми дозволимо собі хоча б на хвилину розслабитися, допустити хоча б один збій в модернізації армії і флоту, в підготовці військ, ситуація може дуже швидко змінитися. З урахуванням швидкості подій, що відбуваються в світі, ми навіть не встигнемо помітити", – сказав Путін.

За його словами, Росія має "ретельно відслідковувати будь-які зміни в балансі сил і у військово-політичній ситуації в світі, особливо уздовж кордонів Росії".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді заявив, що російські військові "успішно продемонстрували" свої можливості в Сирії з вересня 2015 року в ході повітряної кампанії з підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

"Військові протестували 162 види сучасних озброєнь під час військової кампанії в Сирії", – заявив він.

Раніше офіційна Москва заявила, що розміщення систем ПРО у Європі з боку США і НАТО загрожує безпеці Росії. Вашингтон такі заяви спростував.

Напруженість у відносинах між Кремлем і Заходом зросла після анексії Росією українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, що призвело до бойових дій на сході України й окупації частини території держави бойовиками та найманцями з РФ.