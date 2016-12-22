Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив, що Росія сильніша за будь-якого агресора

Четвер, 22 грудня 2016, 15:19

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішня Росія сильніша за будь-якого потенційного агресора.

Про це він сказав у четвер на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії, передає "Радіо Свобода".

"Нам ще багато належить зробити, водночас вже сьогодні з урахуванням дуже багатьох чинників, включаючи не тільки військові (фактори – ред.), але й історію нашу, географію, внутрішній стан російського суспільства, можна з упевненістю сказати: на сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора", – сказав Путін і повторив – "За будь-якого".

Водночас, як заявив російський президент і головнокомандувач, армія країни має бути напоготові.

"Якщо ми дозволимо собі хоча б на хвилину розслабитися, допустити хоча б один збій в модернізації армії і флоту, в підготовці військ, ситуація може дуже швидко змінитися. З урахуванням швидкості подій, що відбуваються в світі, ми навіть не встигнемо помітити", – сказав Путін.

За його словами, Росія має "ретельно відслідковувати будь-які зміни в балансі сил і у військово-політичній ситуації в світі, особливо уздовж кордонів Росії".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді заявив, що російські військові "успішно продемонстрували" свої можливості в Сирії з вересня 2015 року в ході повітряної кампанії з підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

"Військові протестували 162 види сучасних озброєнь під час військової кампанії в Сирії", – заявив він.

Раніше офіційна Москва заявила, що розміщення систем ПРО у Європі з боку США і НАТО загрожує безпеці Росії. Вашингтон такі заяви спростував.

Напруженість у відносинах між Кремлем і Заходом зросла після анексії Росією українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, що призвело до бойових дій на сході України й окупації частини території держави бойовиками та найманцями з РФ.

Теми: РосіяПутінармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: