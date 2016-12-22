Путин заявил, что Россия сильнее любого агрессора

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя Россия сильнее любого потенциального агрессора.

Об этом он сказал в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает "Радио Свобода".

"Нам еще многое предстоит сделать, однако уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные (факторы – ред.), но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодняшний день мы сильнее любого потенциального агрессора", – сказал Путин и повторил – "Любого".

Вместе с тем, как заявил российский президент и главнокомандующий, армия страны должна быть наготове.

"Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости событий, которые происходят в мире, мы даже не успеем заметить", – сказал Путин.

По его словам, Россия должна "тщательно отслеживать любые изменения в балансе сил и в военно-политической ситуации в мире, особенно вдоль границ России".

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании заявил, что российские военные "успешно продемонстрировали" свои возможности в Сирии с сентября 2015 года в ходе воздушной кампании по поддержке режима президента Башара аль-Асада.

"Военные протестовали 162 вида современных вооружений во время военной кампании в Сирии", – заявил он.

Ранее официальная Москва заявила, что размещение систем ПРО в Европе со стороны США и НАТО угрожает безопасности России. Вашингтон такие заявления опровергал.

Напряженность в отношениях между Кремлем и Западом возросла после аннексии Россией украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе, что привело к боевым действиям на востоке Украины и оккупации части территории государства боевиками и наемниками из РФ.