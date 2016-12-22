НБУ допускає введення купюри 1000 гривень

6037 переглядів
1
Четвер, 22 грудня 2016, 22:47

Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1 000 гривень.

Про це в ефірі "Радіо Вести" повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці", - відповіла вона на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.

Ведучий назвав причиною такого можливого введення купюри нового номіналу підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.

Як відомо, Гонтарева заявила, що перед введенням в Приватбанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн.

Українська правда

Теми: НБУ гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда 22 грудня 2016, 21:01
Гонтарева назвала терміни стабілізації Приватбанку 21 грудня 2016, 09:27
Грошові перекази: Росія готує удар у відповідь 20 грудня 2016, 13:24
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.119.234.---khvedya22.12.2016 23:03
Ослаб полностью НБУ сегодня. Помнится, раньше бумага по одному миллиону ходила.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"
БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал
Усі новини
Інтерв'ю

Уляна Супрун: До липня українці мають знайти свого лікаря

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець