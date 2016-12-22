Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НБУ допускает введение купюры 1000 гривен

Четверг, 22 декабря 2016, 21:47
НБУ допускает введение купюры 1000 гривен

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Как известно, Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

Украинская правда

Темы: НБУденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НБУ
В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их на цифровые деньги
НБУ выступает за возвращение "Райффайзен Банка" в программу "5-7-9%"
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: