НБУ допускает введение купюры 1000 гривен

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.



Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.



"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.



Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.



Как известно, Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.



Украинская правда