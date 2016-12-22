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НБУ допускає введення купюри 1000 гривень

Четвер, 22 грудня 2016, 21:47
НБУ допускає введення купюри 1000 гривень

Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1 000 гривень.

Про це в ефірі "Радіо Вести" повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці", - відповіла вона на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.

Ведучий назвав причиною такого можливого введення купюри нового номіналу підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.

Як відомо, Гонтарева заявила, що перед введенням в Приватбанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн.

Українська правда

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Теми: НБУгроші
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