Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"

6294 перегляди
0
П'ятниця, 23 грудня 2016, 01:10

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський вперше прокоментував націоналізацію банку, заявивши, що банк "став жертвою свавілля НБУ".

Коментар він дав ТСН.

Коломойський подякував Кабміну і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману. Як ви знаєте, внаслідок останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією про передачу "ПриватБанку" державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України", - сказав він.

Також Коломойський заявив, що "Приватбанк" став жертвою свавілля НБУ.

"ПриватБанк" став жертвою свавілля НБУ. У "ПриватБанку" був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики", - зазначив він.

Олігарх заявив, що "нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такий як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використовував всі можливі прийоми, щоб дотиснути "Приватбанк".

За його словами, найважливіше, що внаслідок націоналізації не постраждали клієнти банку.

"Як би важко і прикро не було, протягом всіх переговорів ми пам'ятали, що найголовніше - це клієнти "ПриватБанку". Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував, погрожуючи обвалити "ПриватБанк". Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів", - заявив Коломойський.

Він також висловив надію на те, що новий акціонер в особі держави і нове правління "буде високо нести прапор" Приватбанку ", знайде спільну мову з усіма клієнтами банку, збереже і примножить його високі стандарти".

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

Читайте також: Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

Теми: Приват Коломойський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
OVERTIME: Головні події дня в економіці 22 грудня 2016, 22:20
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда 22 грудня 2016, 21:01
Порошенко поговорив з Меркель про націоналізацію "Приватбанку" 22 грудня 2016, 17:54
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"
БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Література

Білоруські письменники про книговидавництво та вплив української літератури