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Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"

П'ятниця, 23 грудня 2016, 00:10
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію Приватбанку

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський вперше прокоментував націоналізацію банку, заявивши, що банк "став жертвою свавілля НБУ".

Коментар він дав ТСН.

Коломойський подякував Кабміну і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману. Як ви знаєте, внаслідок останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією про передачу "ПриватБанку" державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України", - сказав він.

Також Коломойський заявив, що "Приватбанк" став жертвою свавілля НБУ.

"ПриватБанк" став жертвою свавілля НБУ. У "ПриватБанку" був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики", - зазначив він.

Олігарх заявив, що "нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такий як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використовував всі можливі прийоми, щоб дотиснути "Приватбанк".

За його словами, найважливіше, що внаслідок націоналізації не постраждали клієнти банку.

"Як би важко і прикро не було, протягом всіх переговорів ми пам'ятали, що найголовніше - це клієнти "ПриватБанку". Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував, погрожуючи обвалити "ПриватБанк". Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів", - заявив Коломойський.

Він також висловив сподісання на те, що новий акціонер в особі держави і нове правління "буде високо нести прапор" Приватбанку ", знайде спільну мову з усіма клієнтами банку, збереже і примножить його високі стандарти".

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

Читайте також: Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПриватКоломойський
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