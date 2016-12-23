Гройсман вимагає прийняти спецконфіскацію на початку січня

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:04

Прем'єр Володимир Гройсман вимагає від Верховної Ради прийняти закон про спецконфіскацію коштів, викрадених попередньою владою, на початку січня.

Про це він заявив у п'ятницю під час години запитань до уряду в Раді.

За його словами, у четвер Кабмін затвердив черговий проект закону щодо такої спецконфіскації.

"Ми його подали в парламент. На жаль, з технічних причин, не змогли його вчора розглянути. Я наполягаю, щоб ми до цього питання повернулися в перші дні січня місяця. … Маємо зібратися, я готовий теж взяти в цьому участь безпосередньо, обговорити кожну статтю цього закону і прийняти рішення, яке дозволить ці кошти повернути", – сказав він.

"Ну скільки можна говорити про закони, їх не читаючи? Я знаю, що є певні політичні сили, які починають говорити про те, що цей закон поганий і корупційний і так далі. Я з цього місця говорив вже не один раз – може навпаки, він не є корупційним, він є  правильним і комусь кортить заблокувати цей процес?" – додав він.

У цьому контексті Гройсман також назвав "політичними лузерами" політичні сили, які заявляють про турботу про народ, але нічого для цього не роблять.

Як відомо, Верховна Рада у п'ятницю працює останній день перед канікулами до 16 січня.

Урядовий законопроект про спецконфіскацію вже багато разів виносився на розгляд Верховної  Ради, але жодного разу не набирав достатньої кількості голосів. Востаннє за його прийняття у першому читанні проголосували лише 176 депутатів.

Критики законопроекту побоюються, що він може бути застосований і для того, щоб відбирати майно у звичайних громадян і ті навіть не матимуть можливості захистити себе в судах.

Тим часом в уряді наполягають, що такі ризики з закону вже усунуті.

На думку міністра юстиції Павла Петренка, депутатів підкуповують, щоб вони не прийняли цей закон.

Кабмін заклав в бюджет-2017 дохід від спецконфіскації на рівні 10,5 млрд гривень.

Олег Шанковський, УП

Теми: Гройсман
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