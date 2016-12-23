Гройсман требует принять спецконфискацию в начале января

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Пятница, 23 декабря 2016, 11:04

Премьер Владимир Гройсман требует от Верховной Рады принять закон о спецконфискации средств, украденных предыдущей властью, в начале января.

Об этом он заявил в пятницу во время часа вопросов к правительству в Раде.

По его словам, в четверг Кабмин утвердил очередной проект закона относительно такой спецконфискации.

"Мы его подали в парламент. К сожалению, по техническим причинам, не смогли его вчера рассмотреть. Я настаиваю, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни января месяца. ... Должны собраться, я готов тоже принять в этом участие непосредственно, обсудить каждую статью этого закона и принять решение, которое позволит эти средства вернуть", – сказал он.

"Ну сколько можно говорить про законы, их не читая? Я знаю, что есть определенные политические силы, которые начинают говорить о том, что этот закон плохой и коррупционный и так далее. Я с этого места говорил уже не один раз – может наоборот, он не является коррупционным, он является правильным и кому-то хочется заблокировать этот процесс?" – добавил он.

В этом контексте Гройсман также назвал "политическими лузерами" политические силы, которые говорят про заботу о народе, но ничего для этого не делают.

Как известно, в пятницу Верховная Рада работает последний день перед каникулами до 16 января.

Правительственный законопроект о спецконфискации уже много раз выносился на рассмотрение Верховной Рады, но ни разу не набирал достаточного количества голосов. Последний раз за его принятие в первом чтении проголосовали лишь 176 депутатов.

Критики законопроекта опасаются, что он может быть применен и для того, чтобы отбирать имущество у обычных граждан, и те даже не будут иметь возможности защитить себя в судах.

Тем временем в правительстве настаивают, что такие риски из закона уже устранены.

По мнению министра юстиции Павла Петренко, депутатов подкупают, чтобы они не приняли этот закон.

Кабмин заложил в бюджет-2017 доход от спецконфискации на уровне 10,5 млрд гривен.

Олег Шанковский, УП

Темы: Гройсман
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