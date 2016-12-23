"Самопоміч" провела корпоратив у кафе, у НФ і РПЛ святкувати не планують

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:26

Члени фракції "Самопомочі" заявили, що влаштували невеличкі посиденьки перед Новим роком у київському кафе La Cantina 22 грудня.

Про це вони повідомили "Українській правді".

"Ми вчора в дружньому колі посиділи, попили трохи вина, дехто пив віскі. Білозір, на жаль, не виступала, як в БПП", – сказав один з депутатів.

Водночас у фракціях "Народного фронту" та Радикальної партії стверджують, що не планують проведення корпоративів.

"Я зараз о другій годині їду до себе на округ, буду святкувати вдома", – сказав лідер фракції НФ Максим Бурбак.

"Наразі ми не планували нічого", – стверджує у свою чергу депутат з фракції РПЛ Андрій Лозовий.

Як відомо, фракція БПП відсвяткувала новорічний корпоратив у київському спорт-клубі "5 елемент" у четвер ввечері. Крім депутатів, там були міністри від БПП, прем'єр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко і мер Києва Віталій Кличко.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Самопоміч Народний фронт Ляшко Новий рік
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко23.12.2016 12:54
Ну лучше всех бпп погулял, у них видимо больше всех поводов для радости.
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