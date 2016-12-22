БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком

Партія БПП "Солідарність" відсвяткувала новорічний корпоратив у київському спорт-клубі "5 елемент" у четвер ввечері.

Про це УП повідомили джерела у політичній силі.

Крім народних депутатів, на святі були присутні всі міністри, які були делеговані в уряд фракцією БПП, включаючи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Також там був присутній генпрокурор Юрій Луценко.

Крім того, в "5 елемент" приїжджав міський голова Києва Віталій Кличко.

Співрозмовники розповідають, що розважали гостей етноартисти. Зокрема, для своїх колег співала народний депутат, кума президента Оксана Білозір.

Закінчилося свято виступом самого Петра Порошенка.

"Був дуже добрий патріотично-підсумковий виступ президента", - каже один з депутатів.

Разом з тим інший депутат охарактеризував цю вечірку так: "Це важко назвати навіть корпоративною вечіркою. Мотиваційна зустріч членів команди".

Роман Кравець, УП