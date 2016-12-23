"Самопомич" провела корпоратив в кафе, в НФ и РПЛ праздновать не планируют

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:26

Члены фракции "Самопомичи" заявили, что устроили небольшие посиделки перед Новым годом в киевском кафе La Cantina 22 декабря.

Об этом они сообщили "Украинской правде".

"Мы вчера в дружеском кругу посидели, попили немного вина, кто-то пил виски. Билозир, к сожалению, не выступала, как у БПП", – сказал один из депутатов.

В то же время во фракциях "Народного фронта" и Радикальной партии утверждают, что не планируют проведение корпоративов.

"Я сейчас в два часа еду к себе на округ, буду праздновать дома", – сказал лидер фракции НФ Максим Бурбак.

"Мы пока не планировали ничего", – утверждает в свою очередь депутат из фракции РПЛ Андрей Лозовой.

Как известно, фракция БПП отпраздновала новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Кроме депутатов, там были министры от БПП, премьер Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Самопомич Народный фронт Ляшко Новый год
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко23.12.2016 12:54
Ну лучше всех бпп погулял, у них видимо больше всех поводов для радости.
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