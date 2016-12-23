Путін стверджує, що українські розвідники дають РФ "повний розклад"

6045 переглядів
1
П'ятниця, 23 грудня 2016, 13:05

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що затримані в Криму нібито розвідники з України дають детальні зізнання.

"Із приводу затриманих військовослужбовців – співробітників військової розвідки України: ніхто їх не катував і не бив. А то, що вони дають зізнавчі свідчення, – то це легко перевірити", – заявив він на великій щорічній прес-конференції в Москві.

"Вони дають повний розклад – не лише прізвища, імена, по батькові й установчі дані, але й назви своїх частин, імена й прізвища командирів, підрозділи, в яких вони служать, завдання, які вони отримали, адреси й явки на території Російської Федерації – у тому числі, і в Криму. Вони все видають. Це цілий комплекс даних. І одне підтверджує інше", – сказав президент РФ.

"Треба це все припинити. І якщо така політична воля буде, то легше буде вирішувати й інші питання", – додав Путін.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Путін Крим розвідка пропаганда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін розповів, коли подумає про звільнення Сенцова і Сущенка 23 грудня 2016, 12:51
Путін сподівається на нормалізацію відносин з Україною "рано чи пізно" 23 грудня 2016, 12:14
Путін про дострокові вибори в РФ: "Можливо, але недоцільно" 23 грудня 2016, 11:48
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 122.106.212.---zmaylo23.12.2016 13:32
Слухайте бояри, що князь бреше. Якщо і зізнаються,то після жорстоких катувань. А Путя ак брехав так і далі бреше. Ґени не зміниш. Залишки Батиївої Навали. Який піп така й його молитва!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На Світлодарській дузі 1 боєць потрапив в полон, 8 загинули – штаб
Невідомі захопили пасажирський літак. Посадили на Мальті
Італія підтвердила, що підозрюваного в теракті у Берліні застрелили в Мілані
За добу в зоні АТО 2 бійця загинули, ще 3 поранені – штаб
Усі новини
Інтерв'ю

Уляна Супрун: До липня українці мають знайти свого лікаря

Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості