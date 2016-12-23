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Путин утверждает, что украинские разведчики дают РФ "полный расклад"

Пятница, 23 декабря 2016, 12:05

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что задержанные в Крыму якобы разведчики из Украины дают детальные признательные показания.

"По поводу задержанных военнослужащих – сотрудников военной разведки Украины: никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, – то это легко проверить", – заявил он на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Они дают полный расклад – не только фамилии, имя, отчество и установочные данные, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации – в том числе, и в Крыму. Они всё выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое", – сказал президент РФ.

"Надо это все прекратить. И если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы", – добавил Путин.

Алена Рощенко, УП

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Темы: РосcияПутинКрымразведкапропаганда
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