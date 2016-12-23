Путін стверджує, що українські розвідники дають РФ "повний розклад"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що затримані в Криму нібито розвідники з України дають детальні зізнання.

"Із приводу затриманих військовослужбовців – співробітників військової розвідки України: ніхто їх не катував і не бив. А то, що вони дають зізнавчі свідчення, – то це легко перевірити", – заявив він на великій щорічній прес-конференції в Москві.

"Вони дають повний розклад – не лише прізвища, імена, по батькові й установчі дані, але й назви своїх частин, імена й прізвища командирів, підрозділи, в яких вони служать, завдання, які вони отримали, адреси й явки на території Російської Федерації – у тому числі, і в Криму. Вони все видають. Це цілий комплекс даних. І одне підтверджує інше", – сказав президент РФ.

"Треба це все припинити. І якщо така політична воля буде, то легше буде вирішувати й інші питання", – додав Путін.

Олена Рощенко, УП