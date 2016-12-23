Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ - комбат

П'ятниця, 23 грудня 2016, 21:44
Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ - комбат

Селище Новолуганське перейшло під контроль Збройних сил України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.

"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі взяття під контроль міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - написав він.

В ефірі 112 каналу Власенко розповів, що українські військові взяли панівні висоти й зайшли до населеного пункту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Збройні сили
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
На Куп’янському напрямку захисники стійко тримають оборону – Генштаб
Сили оборони вели контрнаступ на трьох ділянках фронту, поступово послаблюючи ворога – ISW
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: