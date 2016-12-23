Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ - комбат

Селище Новолуганське перейшло під контроль Збройних сил України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.

"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі взяття під контроль міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - написав він.

В ефірі 112 каналу Власенко розповів, що українські військові взяли панівні висоти й зайшли до населеного пункту.

Українська правда