Новолуганское перешло под контроль ВСУ - комбат
Пятница, 23 декабря 2016, 21:44
Поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары...", - написал он.
В эфире 112 канала Власенко рассказал, что украинские военные взяли господствующие высоты и зашли к населенному пункту.
Украинская правда