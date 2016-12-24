Обама підписав оборонний бюджет США із $350 млн допомоги Україні

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Субота, 24 грудня 2016, 02:33

Президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн. дол.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Кошторис безпекової допомоги Україні у бюджетному році 2017 збільшено, порівняно із 300 млн. дол. США, закладеними у аналогічному документі на 2016 р.

Документом передбачено надати кошти для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

Як повідомлялось, документ забороняє виділяти кошти на військову співпрацю з Росією доти, поки Конгресу не представлять докази того, що Росія звільнила окуповану територію України і припинила агресивні дії, які загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і країн-членів НАТО.

Законопроект також забороняє Пентагону здійснювати будь-які дії, які можуть означати визнання російського суверенітету в Криму.

Теми: США Збройні сили
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IP: 217.118.83.---petrius24.12.2016 12:03
Пока Порошенко у власти, будут разворовывать все. Надежда на то, что на следующих выборах победит патриот Украины, а не очередная крыса, целью которой является получение власти ради собственного обогащения. Когда-то же этот порочный круг из лицемерных коррупционеров должен разорваться!? Надежда на тех, кто сейчас в АТО - там есть умные и патриотичные граждане своей страны. Из них должны получиться политики новой, некоррумпированной государственности. На ВСЮ страрую гвардию политиков рассчитывать бессмысленно - что Порошенко, что Янукович, что Тимошенко - одного поля ягоды.
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