Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нижня палата Конгресу США обмежила Пентагон у співпраці з РФ

П'ятниця, 2 грудня 2016, 19:58

Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет, який обмежує співпрацю з Росією у військових питаннях.

За таке рішення проголосували 375 конгресменів, 34 висловилися проти.

Документ забороняє виділяти кошти на військову співпрацю з Росією доти, поки Конгрес не представлять докази того, що Росія звільнила "окуповану територію України" і припинила "агресивні дії, які загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і країн-членів НАТО".

Законопроект також забороняє Пентагону здійснювати будь-які дії, які можуть означати визнання російського суверенітету в Криму.

"Двостороння військова співпраця видається необгрунтованим доти, поки Росія продовжує проявляти агресію і залякувати партнерів і союзників США в Європі", - йдеться у висновку профільного комітету палати у справах Збройних сил.

Для відновлення можливості співпраці з Пентагоном Росії потрібно виконувати умови мінських домовленостей і робити кроки для досягнення цілей, поставлених в них.

Напередодні палата представників США схвалила законопроект про створення спеціального комітету для боротьби з "таємним впливом Росії на інші країни і народи".

Комітет повинен буде проводити зустрічі на регулярній основі, щороку звітувати перед Конгресом про виконану роботу, зокрема, повідомляти про здійснені російською владою спроби впливати і ключові ініціативи самого комітету.

Бюджет національної розвідки США в 2017 році повинен скласти близько $70,3 млрд.

Новая газета

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
США
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: