На Різдво та Новий рік у Європі посилили заходи безпеки

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Субота, 24 грудня 2016, 21:23

Після теракту у Берліні  у країнах ЄС посилили заходи безпеки на час свят.

Як пише DW, німецька поліція повідомляє про посилені заходи безпеки в аеропортах, на вокзалах, а також на кордонах.

Представниця Федеральної поліції Хелві Абс повідомила, що збільшена кількість нарядів і усі поліцейські мають при собі зброю та вдягнуті у куленепробивні жилети.

"Подальші дані щодо забезпечення заходів безпеки не надаються з тактичних міркувань", - повідомила представниця поліції.

На 24-26 грудня та з 31 грудня до 6 січня у Римі заборонили в'їзд вантажівок до центру міста, зазначає агенція dpa.

Виняток зроблять лише для доставки продуктів, медикаментів, пошти та інкасаторських машин, на 350 ринках міста посилять поліцейський контроль.

В якості запобіжного заходу міська влада також заборонила феєрверки на Новий рік. Заходи безпеки посилили в інших містах Італії. 

В Іспанії регіональним правоохоронним органам розіслали рекомендації щодо посилення контролю в громадських місцях. Зокрема, пропонується встановлювати загородження чи використовувати патрульні машини як бар'єри на вході до місць великого скупчення людей.

У Франції посилять охорону найбільш популярних різдвяних ярмарків у країні. Керівник національної поліції країни Жан-Марк Фалькон в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche зазначив, що цьогоріч на святкових ринках працює не лише поліція, але й спеціальні загони для "практично миттєвих відповідних дій" у разі екстреної ситуації.

У Великобританії поліція переглянула свій план організації безпеки у місцях масового зібрання людей. На різдвяні ярмарки відрядили більше поліцейських. Крім того, як передає інформагентство AFP, протягом 3 місяців перекриватимуть дороги до Букінгемського палацу на час зміни варти - з 10:45 до 12:30 за місцевим часом.

Теми: ЄС святкування тероризм
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