Поліція підтвердила загибель українця під час теракту в Берліні

Внаслідок теракту в Берліні 19 грудня загинув громадянин України.

Про це у своєму твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня", – повідомив він.

Як відомо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти.

У п'ятницю стало відомо, що підозрюваний загинув в Італії під час стрілянини з поліцією. Ним виявився громадянин Тунісу Аніс Амрі.

Олег Шанковський, УП